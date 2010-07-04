Чорноморським країнам потрібна нова колективна безпека - Янукович

Україна й Росія вироблять нову формулу колективної безпеки для країн Чорноморського басейну, заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Наші (українські) моряки протидіють тероризмові й піратству на середземноморських просторах, укріплюють добросусідство й довіру чорноморських країн. Упевнений, що ми виробимо нову формулу колективної безпеки для всіх країн Чорноморського басейну", - сказав він в неділю в Севастополі, виступаючи на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" з вітальною промовою з нагоди Дня флоту України.

ЯНУКОВИЧ відзначив, що Україна наповнила "новим змістом стратегічні відносини з Російською Федерацією".

"Військові моряки України й Росії завжди мали партнерські відносини, і нині є особливо актуальним їх активний розвиток", - сказав він.