Зарплата офіцерів ВМС з 1 жовтня підвищиться вдвічі

Зарплата офіцерів і військових льотчиків Військово-морських сил України буде збільшена в два рази з 1 жовтня, заявив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Керівництво країни вживає рішучих заходів з кардинальної зміни підходів бюджетної політики у сфері національної безпеки і оборони, докладає максимум зусиль для забезпечення правового і соціального захисту військовослужбовців. Хочу, щоб усі пам`ятали: розвиток українського флоту є пріоритетним напрямом у діяльності президента України і має стати безумовним пріоритетом всіх гілок влади», - сказав ЯНУКОВИЧ, виступаючи в Севастополі на борту фрегата «Гетьман Сагайдачний» з привітальною промовою з нагоди Дня флоту України.

«Наше завдання - створення сильного флоту, готового адекватно реагувати на сучасні виклики і погрози. Ми маємо відродити славу України як сильної морської держави. Переконаний, що вже найближчим часом спільними зусиллями ми відновимо суднобудівну галузь, моряки одержать сучасні кораблі й озброєння», - наголосив президент.