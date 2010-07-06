ПР оскаржить скасування регіонального статусу російської мови
10:00, 06 липня 2010Крым
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...в Севастополі
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"Ми зараз звертаємося до апеляційної інстанції. З політичної точки зору ми вже висловили категоричну незгоду, тому що ми вважаємо, що регіональний статус російській мові в Севастополі дати можна", - сказав САРАТОВ на брифінгу, коментуючи рішення суду Ленінського району міста від 1 липня.
Депутати у квітні 2006 року ухвалили рішення про надання російській мові у Севастополі статусу регіональної. Вони заявили, що російську необхідно охороняти і розвивати тими способами, які не суперечать розвитку державної української мови. Державним установам, органам місцевого самоврядування, підприємствам Севастополя запропоновано використовувати російську мову в обсягах, які забезпечують запити громадян.
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