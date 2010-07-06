ПР оскаржить скасування регіонального статусу російської мови

Політрада севастопольської організації Партії регіонів не згодна з рішенням суду про скасування рішення міськради 2006 року про визнання російської мови на території Севастополя регіональною, заявив голова адміністрації, "регіонал" Валерій САРАТОВ.

"Ми зараз звертаємося до апеляційної інстанції. З політичної точки зору ми вже висловили категоричну незгоду, тому що ми вважаємо, що регіональний статус російській мові в Севастополі дати можна", - сказав САРАТОВ на брифінгу, коментуючи рішення суду Ленінського району міста від 1 липня.

Депутати у квітні 2006 року ухвалили рішення про надання російській мові у Севастополі статусу регіональної. Вони заявили, що російську необхідно охороняти і розвивати тими способами, які не суперечать розвитку державної української мови. Державним установам, органам місцевого самоврядування, підприємствам Севастополя запропоновано використовувати російську мову в обсягах, які забезпечують запити громадян.