Зарплати моряків ВМС та ЧФ майже зрівняються

Зарплати українських військових моряків після обіцяного президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ підвищення в два рази практично зрівняються із зарплатами моряків Чорноморського флоту Росії, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Я отримав позитивний заряд, коли почув про те, що президентом України прийнято рішення з 1 жовтня в два рази підвищити зарплату військовослужбовцям Військово-морських сил. Українські військові програвали російським в заробітній платі, зараз буде практично відновлений паритет», - сказав САРАТОВ на брифінгу.

Чиновник також виразив задоволення обіцянкою президента взяти під контроль питання будівництва нових кораблів для флоту - корветів.

«Щоб ми не говорили, без боєготових кораблів говорити про військовий флот не доводиться», - відзначив голова адміністрації.

ЯНУКОВИЧ в день флоту України заявив, що з 1 жовтня заробітна плата офіцерів ВМС збільшиться в два рази.