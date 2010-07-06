У Криму слідчий міліції привласнила знайдені під час обшуку $5 тисяч
10:39, 06 липня 2010Крым
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Капітан йде під суд
У Криму прокуратура завершила розслідування і направила до суду кримінальну справу за звинуваченням у зловживанні службовим становищем капітана міліції - слідчого, яка привласнила знайдені під час обшуку 40 тис. грн.
«Працівниця Совєтського райвідділу міліції привласнила гроші, що належать звинувачуваному, і які не мали ознак речових доказів», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.
Докази скоєння злочину представлені на розгляд місцевого суду.
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