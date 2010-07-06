У Криму слідчий міліції привласнила знайдені під час обшуку $5 тисяч

10:39, 06 липня 2010
Крым
0 0

Капітан йде під суд

У Криму прокуратура завершила розслідування і направила до суду кримінальну справу за звинуваченням у зловживанні службовим становищем капітана міліції - слідчого, яка привласнила знайдені під час обшуку 40 тис. грн.

«Працівниця Совєтського райвідділу міліції привласнила гроші, що належать звинувачуваному, і які не мали ознак речових доказів», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.

Докази скоєння злочину представлені на розгляд місцевого суду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter