Янукович святкуватиме 60-річний ювілей три дні

9 липня Віктор Янукович відзначить 60-річний ювілей.

Святкувати буде три дні: 9 липня в Києві, а 10—11-го — в Криму, повідомляє газета "Сегодня" з посиланням на джерело на Банковій: "У п`ятницю в столиці відбудеться зустріч з президентом Євросоюзу Германом ван Ромпеєм, а ввечері Янукович святкуватиме день народження в родинному колі в Межигір’ї. А наступного дня буде в Криму".

Список гостей поки точно не відомий. Український політбомонд, швидше за все, вітатиме Януковича на Банковій 9 липня. А ось перші особи сусідніх країн повинні приїхати до ювіляра до Криму.

Торжества з нагоди дня народження, за даними джерел у Криму, пройдуть на держдачі №11 "Зоря" у Форосі. Нагадаємо, "Зоря" була побудована у середині 80-х і відома в народі як "дача Горбачова" (саме там під домашнім арештом тримали генсека під час серпневого путчу). Її головний корпус складається з трьох поверхів із пентхаузом. Також є тенісний корт, центр дозвілля з кінозалом, більярдною, тренажерним залом і сауною.

Політбомонд вже активно готує подарунки президентові: фракція Партії Регіонів скинулася на срібний чайний сервіз вітчизняного виробництва. "Я теж приготував подарунок Віктору Федоровичеві, — розповів нардеп-регіонал Ян Табачник. — Це оберіг, пов`язаний з християнськими традиціями". Як заявив голова Донецької ОДА Анатолій Близнюк, губернатори теж підготували спільний подарунок — картину, правда, що на ній буде зображено — секрет.

Хто тішитиме слух і око Януковича — поки невідомо. Але в інтернеті з`явилася інформація, що на святковому концерті в Криму заспівають Микола Басков і Алла Пугачова. Правда, "Сегодня" цей слух поки ніхто не підтвердив. Концертний директор Баскова Андрій Неклюдов сказав, що Микола буде в цей час на "Слов`янському базарі". А Пугачова зараз перебуває на лікуванні в Ізраїлі, де її винні прооперувати. Можливо, для Януковича заспіває його улюбленка Таїсія Повалій. "9 липня — відкриття "Слов`янського базару". Тая братиме участь у концерті. Але постараємося встигнути і привітати президента", — сказав її чоловік і продюсер Ігор Ліхута.