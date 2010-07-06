Зарплати українських та російських моряків майже зрівняються

11:08, 06 липня 2010
Крым
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Янукович обіцяє підкинути грошей...

Зарплати українських військових моряків після обіцяного президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ підвищення в два рази практично зрівняються із зарплатами моряків Чорноморського флоту Росії, заявив голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ.

«Я отримав позитивний заряд, коли почув про те, що президентом України прийнято рішення з 1 жовтня в два рази підвищити зарплату військовослужбовцям Військово-морських сил. Українські військові програвали російським в заробітній платі, зараз буде практично відновлений паритет», - сказав САРАТОВ на брифінгу. 

Чиновник також виразив задоволення обіцянкою президента взяти під контроль питання будівництва нових кораблів для флоту - корветів. 

«Щоб ми не говорили, без боєготових кораблів говорити про військовий флот не доводиться», - відзначив голова адміністрації.  

ЯНУКОВИЧ в день флоту України заявив, що з 1 жовтня заробітна плата офіцерів ВМС збільшиться в два рази.

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