У школах скасували 12-річку

Віднині загальна середня освіта становить не 12, а 11 років. За таке рішення проголосували 248 депутатів Верховної Ради.

11-річну школу підтримали 169 депутатів Партії регіонів, БЮТ - 22, НУНС - 8, Компартія - 27, Блок Литвина - 19, позафракційні - 3.

Окрім скасування 12-річного терміну навчання у середній школі, Верховна Рада запровадила обов`язкову дошкільну освіту для дітей старшого дошкільного віку. Тобто, з 5 років діти повинні відвідувати дитсадочок.

"Батьків та дітей я прошу заспокоїтись. З 1 вересня ми будемо продовжувати вчитися 11 років. Я сподіваюся, що президент підпише цей закон", - сказав віце-спікер Адам МАРТИНЮК, пише Українська правда. Життя.

Міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК позитивно оцінює ухвалений парламентом закон.

За словами міністра, якщо закон не був би ухвалений, то освіту чекала б катастрофа, зокрема, нестача шкільних приміщень, збільшення бюджетних витрат на отримання 12-го року навчання, протягом року довелося б ввести 17 тисяч додаткових ставок вчителів, з яких 8,5 тисяч - у сільській місцевості. «Для цього немає достатньої кількості кадрів та ресурсів», - сказав ТАБАЧНИК, якого цитує УНІАН.