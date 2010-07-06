Крим одержить майже $50 млн. за Кіотським протоколом
18:44, 06 липня 2010Крым
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На утеплення шкіл і лікарень
|© UNIAN / Василь Джарти
«Кошти надійдуть до Криму найближчим часом. Зараз ми готуємо документи, готуємо об`єкти, на яких проводитимуться робота», - цитує ДЖАРТИ прес-служба кримського уряду.
Утеплення установ освіти і охорони здоров`я регіону дозволить рідше запускати котельні і знизить об`єм шкідливих для природи викидів.
Кіотський протокол - міжнародний документ, прийнятий у 1997 році на додаток до рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Він визначає для кожної країни максимально припустиму норму викидів парникових газів.
Україна в 2009 році продала Японії 30 млн. тонн еквіваленту вуглекислого газу. За це держава виручила близько 375 млн. дол. «живими» грошима.
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