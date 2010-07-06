Крим одержить майже $50 млн. за Кіотським протоколом

Крим у 2010 році одержить 392 млн. грн. у рамках дії Кіотського протоколу - гроші підуть на утеплення шкіл і лікарень, а також на установку у будівлях нових енергозберігаючих віконних рам, повідомив голова Ради міністрів автономії Василь ДЖАРТИ.

«Кошти надійдуть до Криму найближчим часом. Зараз ми готуємо документи, готуємо об`єкти, на яких проводитимуться робота», - цитує ДЖАРТИ прес-служба кримського уряду.

Утеплення установ освіти і охорони здоров`я регіону дозволить рідше запускати котельні і знизить об`єм шкідливих для природи викидів.

Кіотський протокол - міжнародний документ, прийнятий у 1997 році на додаток до рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Він визначає для кожної країни максимально припустиму норму викидів парникових газів.

Україна в 2009 році продала Японії 30 млн. тонн еквіваленту вуглекислого газу. За це держава виручила близько 375 млн. дол. «живими» грошима.