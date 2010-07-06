ДАІ заборонила експлуатацію 116 автобусів у Севастополі

Державтоінспекція заборонила експлуатацію 116 автобусів у Севастополі через виявлені технічні несправності, повідомила прес-служба відомства.

ДАІ міста за час проведення операції «Автобус-2010» перевірила всі автогосподарства, які надають в Севастополі послуги з перевезення пасажирів.

Співробітники відомства оглянули 1404 транспортні засоби.

Державтоінспекція за місяць виявила 629 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів . Зафіксовано три випадки управління автобусом у стані алкогольного сп`яніння.