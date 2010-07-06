ДАІ заборонила експлуатацію 116 автобусів у Севастополі
20:00, 06 липня 2010Крым
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Через технічні несправності
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ДАІ міста за час проведення операції «Автобус-2010» перевірила всі автогосподарства, які надають в Севастополі послуги з перевезення пасажирів.
Співробітники відомства оглянули 1404 транспортні засоби.
Державтоінспекція за місяць виявила 629 порушень правил дорожнього руху водіями автобусів . Зафіксовано три випадки управління автобусом у стані алкогольного сп`яніння.
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