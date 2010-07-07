Штормове попередження продовжене на середу

Штормове попередження, що було оголошене у Криму у вівторок, продовжене на середу, 7 липня, через очікувані складні погодні умови.

Місцями на території півострова можливі сильні зливи, грози і град, повідомила прес-службі кримського управління МНС.

Негода супроводжуватиметься шквальним вітром, швидкістю до 20 метрів на секунду.

Не виключене підвищення рівня води у річках до одного метра.

Тим часом, у Красноперекопську на півночі Криму, де через зливи наприкінці червня піднялися грунтові води і виявилися підтопленими 60 приватних будинків і 45 городів, продовжується ліквідація наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня.

За даними на сьогоднішній ранок, залишаються підтопленими шість домогосподарств.