Керч пригощатиме юшкою

Керч в неділю, 11 липня, відзначить День рибалки, повідомила прес-служба мерії.

Акваторію керченської бухти прикрасить «лінійка» рибальських судів.

На набережній працюватиме виставка-продаж сувенірів. Там з 17.00 до 19.00 гратиме духовий оркестр. З 10 години з пірсу можна відправитися на катері прогулятися по морю.

У парку культури і відпочинку працюватимуть атракціони, на набережній пройдуть спортивні змагання з плавання, шахам і стрітболу.

Концертна програма відбудеться біля фонтану з 14.00 до 19.30. Очікується приїзд Іво Бобула і групи «Червоні макі».

Розважальна програма «Грай, гармонь!» пройде на набережній з 18.00 до 19.30.

В цей час недалеко від атракціонів відбудеться народне гуляння «Рибальський стан». «За ініціативою мера керчан і гостей міста пригощатимуть юшкою з бичків, а також смаженими дарами моря», -мовиться в прес-релізі.

Шоу «Музика моря» стартує на водній станції о 20.00.

Вогненна феєрія почнеться в акваторії набережної з 22.00.

Небо Керчі осяє фейєрверк.