Фрегат ВМС Франції відвідає Крим

Фрегат Військово-морських сил Франції «Жан де В’єнн» наступного тижня, 13-16 липня, знаходитиметься з візитом у Севастополі.

«Візит, передбачений планом двосторонньої військової співпраці між Україною і Францією, послужить зміцненню зв`язків між флотами обох країн, а також дасть змогу краще ознайомитися з Кримом», - йдеться в повідомленні військової місії при посольстві Франції в Україні.

У Севастополі перебуватиме делегація регіону Лангедок-Руссійон, вона вивчить перспективи співпраці з Кримом.

14 липня заплановано два офіційні заходи за участю посла Франції в Україні Жака ФОРА, командира корабля «Жан де В’єнн» та екіпажу: перший пройде біля пам`ятника героїчним захисникам Севастополя на площі Нахімова, другий - на французькому меморіальному кладовищі.

«Візит дозволить також віддати належне ролі Французького альянсу Севастополя, керівнику якого посол вручить знаки кавалера ордена академічних пальм», - мовиться в прес-релізі.

Крім того, відбудеться вшанування на українській землі 14 липня, Дня взяття Бастилії - національного свята Франції.

Жителі Севастополя зможуть відвідати фрегат 15 липня з 14.00 до 17.00.

«Жан де В’єнн» призначений для протичовнової боротьби. Його екіпаж складається з 230 моряків. Місце базування - Тулон.