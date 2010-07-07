Теплохід наткнувся на причал в Ялті

Прогулочний теплохід «Саманта Сміт» під прапором України через поломку двигуна заднього ходу врізався в причал в Ялті, одна пасажирка отримала травму, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інцидент стався в другій половині дня 6 липня під час швартовки.

У момент зіткнення на борту «Саманти Сміт» знаходилося 140 осіб: троє членів екіпажа і 137 пасажирів.

Шпиталізована до лікарні 22-річна мешканка Ялти. Її стан - середнього ступеня тяжкості.

За даними МНС, теплохід належить ялтинському торгівельному порту. Порт приписки «Саманти Сміт» - Севастополь.