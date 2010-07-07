Клерки привласнили $50 тисяч банку

У Криму прокуратура закінчила розслідування та передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням в привласненні понад 400 тис. грн. начальника відділу кредитування сакського відділення держбанку та трьох його знайомих.

«Закінчено розслідування справи за фактами незаконного оформлення і надання кредитів. У держбанку налічили 18 липових справ», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури.

Начальник відділу та три його «помічника», використовуючи фіктивні документи, оформляли грошову допомогу на себе та громадян, деякі з яких не знали про це.

Дії чотирьох учасників організованої злочинної групи, двоє з яких знаходяться під вартою, кваліфіковано прокуратурою як зловживання службовим становищем, посадове підроблення і співучасть у цих злочинах, вчинені у складі ОЗГ.