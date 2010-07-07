Янукович таки звільнив Умерова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Ільмі УМЕРОВА з посади голови Бахчисарайської районної державної адміністрації Криму, йдеться в розпорядженні глави держави.

ЯНУКОВИЧ зняв УМЕРОВА у зв`язку із закінченням строку повноважень президента Віктора ЮЩЕНКО.

Нагадаємо, раніше ЯНУКОВИЧ звільнив голову Кіровської райдержадміністрації Кадира ОСМАНОВА, після цього голова меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ заявив про скороченні представництва кримських татар в органах влади.

«Ми не виключаємо, що політика обмеження представництва кримських татар у сфері управління, у разі, якщо така тенденція триватиме, може стати певною проблемою в наших взаєминах із владою», - сказав ДЖЄМІЛЕВ.