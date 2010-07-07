У Sea Breeze візьмуть участь три десятки кораблів та катерів

Багатонаціональні навчання «Сі Бриз» пройдуть 12-24 липня в українській частині Чорного моря, у них будуть задіяні представники десяти країн, майже три десятки бойових кораблів та катерів, дванадцять одиниць авіаційної техніки.

На запрошення міністерства оборони України та посольства США у навчаннях братимуть участь два кораблі та три катери морської охорони держприкордонслужби, повідомила прес-служба відомства.

Відпрацьовуватиметься взаємодія силових та правоохоронних органів з протидії тероризму, піратству, незаконному розповсюдженню зброї масового знищення, проведенні рятувальних операцій та контролю за судноплавством.

Прикордонники відпрацьовуватимуть елементи контролю за надводною обстановкою та перебуванням військових кораблів, візьмуть участь у тренуваннях з забезпечення безпеки судноплавства, перевірці підозрілих суден, пошуку та затриманні порушників.