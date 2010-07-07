Ялта влаштує облаву на гонщиків

Мер Ялти Сергій БРАЙКО вимагає покарати любителів нічних гонок, що розважаються в центрі міста, повідомила його прес-секретар Тетяна АГАРКОВА.

Депутат міської ради Олександр БАРАНОВСЬКИЙ запропонував міліції направити постову машину чергувати на ділянці дорогм, де в нічний час ганяють автомобілісти і мотоциклісти.

"Це вулиці Київська - Московська. Їздять вночі без глушників, скарг стає все більше", - сказав він.

Міський голова підтримав пропозицію, доручивши також терміново провести нічний рейд і покарати порушників, відзначила АГАРКОВА.