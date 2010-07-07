Ялта влаштує облаву на гонщиків

12:35, 07 липня 2010
Крым
0 0

Городяни скаржаться на шум вночі

Мер Ялти Сергій БРАЙКО вимагає покарати любителів нічних гонок, що розважаються в центрі міста, повідомила його прес-секретар Тетяна АГАРКОВА. 

Депутат міської ради Олександр БАРАНОВСЬКИЙ запропонував міліції направити постову машину чергувати на ділянці дорогм, де в нічний час ганяють автомобілісти і мотоциклісти. 

"Це вулиці Київська - Московська. Їздять вночі без глушників, скарг стає все більше", - сказав він. 

Міський голова підтримав пропозицію, доручивши також терміново провести нічний рейд і покарати порушників, відзначила АГАРКОВА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter