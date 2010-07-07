Саміт глав СНД пройде в Криму
17:28, 07 липня 2010Крым
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Зустріч голів країн-учасниць Співдружності незалежних держав відбудеться в Криму 10 липня, повідомив журналістам керівник адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, передає УНІАН.
Він уточнив, що учасники зустрічі обговорять питання інвестиційного, рекреаційного та транспортного розвитку Криму.
Зуустріч пройде в Лівадійському палаці.
ЛЬОВОЧКІН додав, що 11 липня для учасників заходу будуть проведені демонстративні польоти нових вітчизняних літаків.
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