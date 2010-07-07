Медведєв зібрався до Криму
17:33, 07 липня 2010Крым
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Зустріч відбудеться в Лівадійському палаці...
Зустріч голів країн-учасниць Співдружності незалежних держав відбудеться в Криму 10 липня, повідомив журналістам глава адміністрації президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, передає УНІАН.
Він уточнив, що учасники зустрічі обговорять актуальні питання інвестиційного, рекреаційного та транспортного розвитку Криму.
Зуустріч пройде в Лівадійському палаці.
ЛЬОВОЧКІН також повідомив, що наступного дня - 11 липня - для учасників заходу будуть проведені демонстративні польоти нових вітчизняних літаків.
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