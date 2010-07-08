Росія змінила командувача ЧФ

Віце-адмірал з півночі

Новим командуючим Чорноморським флотом Російської Федерації призначено віце-адмірала Володимира КОРОЛЬОВА, про це УНІАН повідомив представник російського військового відомства. КОРОЛЬОВ раніше обіймав посаду заступника командуючого Північним флотом РФ. Співрозмовник агентства зазначив, що найближчим часом новий командуючий буде представлений особовому складу флоту. Екс-командуючому ЧФ віце-адміралу Олександру КЛЄЦКОВУ у серпні виповнюється 55 років, це граничний вік перебування воєначальника у званні віце-адмірала (генерал-лейтенанта) у російській армії.

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