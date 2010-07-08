Крим покарав 120 корупціонерів

Сто двадцять порушників антикорупційного законодавства покарано в Криму за півроку, з них - 22 було притягнуто до кримінальної відповідальності, 98 призначено адміністративне покарання, повідомила прокуратура регіону.

Серед тих, кого притягнуто до кримінальної відповідальності, 10 працювали в органах внутрішніх справ, 7 обіймали посади в органах місцевої влади і самоврядування, 3 - в податкових інспекціях, 2 - в управлінні юстиції.

Серед тих, кому призначено адмінпокарання, 73 - працівники органів місцевого самоврядування.

За аналогічний період 2009 року в Криму було покарано за корупційні злочини і правопорушення 118 осіб (до кримінальної відповідальності притягнули 21 корупціонера, адміністративне покарання призначили 97).