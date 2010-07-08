Янукович: Крим стає гіршим

Президент Віктор Янукович має намір заслухати земельні питання в Криму.

"Кожен рік, коли ми приїжджаємо на відпочинок в Крим, ми помічаємо, що він не стає краще, а стає все гірше. Земля, яку роздають органи місцевої влади - голови поссовєтів (селищних рад), це земля, наближена до моря, вона закриває шлях для відпочинку", - зазначив президент, відкриваючи засідання РНБО у четвер.

"Це найважливіше питання, яке ми будемо найближчим часом розглядати, і у нас буде можливість послухати доповідачів, які скажуть про дійсну ситуацію в Криму", - додав Янукович.

Президент також нагадав, що найближчим часом треба буде "розглянути спеціальний закон, який би дав можливість відновити півострів, щоб він став місцем відпочинку не тільки громадян України, а й зайняв місце в світі, як земля, яка заслуговує того".

Українська правда