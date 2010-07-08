Рада попередньо схвалила зміни до Конституції

Верховна Рада попередньо схвалила закон про внесення змін до Конституції України щодо строків повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

"За" проголосували 396 із 425 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект пропонує внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів ВР Криму, місцевих рад та мерів, обраних на чергових виборах.

Як відомо, Верховна Рада четвертого скликання ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України" № 2222-IV від 08.12.2004 р. Зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного закону і встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються строком на п`ять років. При цьому залишається частина друга статті 141 Конституції, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.

Відповідно до Конституції Криму зі змінами, затвердженими у березні 2009 року законом України "Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим", строк повноважень кримського парламенту становить п`ять років.

Законопроектом передбачено узгодження строків повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад і мерів.

Депутати наголошували на необхідності остаточного ухвалення закону у вересні на наступній сесії парламенту.