Медведєв збирається до Криму
18:37, 08 липня 2010Крым
0 0
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ візьме участь у неформальному самміті Співдружності незалежних держав у Криму наприкінці тижня, повідомила прес-служба Кремля.
«10-11 липня президент Росії візьме участь в неформальному самміті СНД, який відбудеться у Криму за ініціативи президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться в повідомленні.
Зустріч голів країн-учасниць СНД відбудеться 10 липня в Лівадійському палаці, 11 липня для учасників заходу будуть проведені демонстративні польоти нових вітчизняних літаків, повідомив раніше керівник адміністрації ЯНУКОВИЧА Сергій ЛЬОВОЧКІН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter