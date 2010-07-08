Медведєв збирається до Криму

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ візьме участь у неформальному самміті Співдружності незалежних держав у Криму наприкінці тижня, повідомила прес-служба Кремля.

«10-11 липня президент Росії візьме участь в неформальному самміті СНД, який відбудеться у Криму за ініціативи президента України Віктора ЯНУКОВИЧА», - йдеться в повідомленні.

Зустріч голів країн-учасниць СНД відбудеться 10 липня в Лівадійському палаці, 11 липня для учасників заходу будуть проведені демонстративні польоти нових вітчизняних літаків, повідомив раніше керівник адміністрації ЯНУКОВИЧА Сергій ЛЬОВОЧКІН.