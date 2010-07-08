"АероСвіт" подвоїв кількість рейсів з Києва до Севастополя
20:24, 08 липня 2010Крым
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Тепер вранці і увечері
Авіакомпанії "АероСвіт" і "Дніпроавіа" з 7 липня подвоїли кількість рейсів на лінії Київ-Севастополь.
Тепер польоти зі столиці України до севастопольського аеропорту "Бельбек" виконуватимуться двічі на день - вранці і увечері, повідомила прес-служба "АероСвіту".
Перевізники розпочали спільно обслуговувати маршрут з 1 червня.
Також компанії з 28 травня спільно експлуатують повітряну лінію Дніпропетровськ-Севастополь, а з 1 липня - відкрили щоденне повітряне сполучення між Севастополем і Москвою (аеропорт "Внуково").
Фактичним перевізником на усіх трьох напрямах є компанія "Дніпроавіа". Рейси виконуються літаками Embraer 145.
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