ПБК і Севастополь залишилися без світла увечері 9 липня
Відключилася повітряна лінія
Споживачі Севастополя і частково Південного берега Криму увечері 9 липня залишилися без електропостачання через аварійне відключення повітряної лінії на трансформаторній підстанції, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
Світло зникло о 21.10.
Електропостачання на об`єктах державної охорони було відновлене о 22.15. Через п`ять хвилин було відновлене постачання Південного берега.
Електропостачання вдалося відновити у повному обсязі о 22.43.
Аварійні бригади компанії «Крименерго» організували постійне чергування на трансформаторних підстанціях для запобігання відключенню електрики.
Одна бригада провела огляд пошкодженої ділянки ПЛ 110 кВ.
МНС привело три пересувні електростанції у постійну готовність.