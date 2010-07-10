ПБК і Севастополь залишилися без світла увечері 9 липня

Споживачі Севастополя і частково Південного берега Криму увечері 9 липня залишилися без електропостачання через аварійне відключення повітряної лінії на трансформаторній підстанції, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Світло зникло о 21.10.

Електропостачання на об`єктах державної охорони було відновлене о 22.15. Через п`ять хвилин було відновлене постачання Південного берега.

Електропостачання вдалося відновити у повному обсязі о 22.43.

Аварійні бригади компанії «Крименерго» організували постійне чергування на трансформаторних підстанціях для запобігання відключенню електрики.

Одна бригада провела огляд пошкодженої ділянки ПЛ 110 кВ.

МНС привело три пересувні електростанції у постійну готовність.