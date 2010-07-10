Медведєв привітав Януковича з ювілеєм (фото)

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав українського колегу Віктора ЯНУКОВИЧА із 60-річчям і висловив сподівання, що під його керівництвом Україна стане процвітаючою країною, передає УНІАН.

«Я хотів би від імені Російської Федерації, сподіваюся, що до мене приєднаються колеги, побажати здоров`я, побажати успіхів у дуже нелегкій праці президента. Я сподіваюся, що під вашим керівництвом Україна розвиватиметься як стабільна, процвітаюча, сильна держава, яка має надійних партнерів - таких, як усі присутні за цим столом», - сказав МЕДВЕДЄВ під час відкриття неформальної зустрічі глав держав СНД у Лівадійському палаці в Ялті.

У форумі беруть участь президенти шести з одинадцяти країн СНД: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Росії й України.

Російський лідер також побажав успіхів родині ЯНУКОВИЧА.

«Хочу, аби все було добре у вас вдома», - сказав МЕДВЕДЄВ.

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