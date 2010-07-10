Саміт в Ялті зібрав лише 6 з 11 лідерів СНД
Президенти домовилися активізувати роботу над договором про зону вільної торгівлі, підтримали ініціативу провести міжнародну конференцію щодо ЧАЕС, відзначили доцільність спільної реалізаці інвестпроектів та будівництва стадіонів...
Глави шести країн Співдружності незалежних держав, що приймали участь у неформальній зустрічі в Ялті, домовилися продовжити роботу над новим договором про зону вільної торгівлі та мають намір розглянути цю тему на черговому засіданні ради керівників держав СНД, йдеться в заяві за підсумками форуму.
"Важаємо активізацію економічної взаємодії пріоритетом діяльності Співдружності... Досягнуто домовленість продовжити активну роботу над новим договором про зону вільної торгівлі", - мовиться в документі.
У саміті в Криму в суботу взяли участь президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Азербайджану - Ільхам АЛІЄВ, Вірменії - Серж САРГСЯН, Білорусі - Олександр ЛУКАШЕНКО, Казахстану - Нурсултан НАЗАРБАЄВ і Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Загалом членами СНД є 11 країн.
Лідери шести країн також виступили за спільну реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на розширення мережі курортно-оздоровчих та лікувальних об`єктів країн Співдружності.
Крім того, глави держав відзначили доцільність спільної участі "зацікавлених сторін" у будівництві й модернізації стадіонів, спортивних споруд у рамках підготовки до проведення в Україні в 2012 році чемпіонату Європи з футболі, у Росії в 2014 році - Зимових Олімпійських Ігор. Вони привітали проведення чемпіонату світу з хокею в Білорусі в 2014 році.
Також президенти підтримали ініціативу проведення в Києві у квітні 2011 року міжнародної конференції "Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього".