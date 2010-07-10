Саміт в Ялті зібрав лише 6 з 11 лідерів СНД

Глави шести країн Співдружності незалежних держав, що приймали участь у неформальній зустрічі в Ялті, домовилися продовжити роботу над новим договором про зону вільної торгівлі та мають намір розглянути цю тему на черговому засіданні ради керівників держав СНД, йдеться в заяві за підсумками форуму.

"Важаємо активізацію економічної взаємодії пріоритетом діяльності Співдружності... Досягнуто домовленість продовжити активну роботу над новим договором про зону вільної торгівлі", - мовиться в документі.

У саміті в Криму в суботу взяли участь президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Азербайджану - Ільхам АЛІЄВ, Вірменії - Серж САРГСЯН, Білорусі - Олександр ЛУКАШЕНКО, Казахстану - Нурсултан НАЗАРБАЄВ і Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. Загалом членами СНД є 11 країн.

Лідери шести країн також виступили за спільну реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на розширення мережі курортно-оздоровчих та лікувальних об`єктів країн Співдружності.

Крім того, глави держав відзначили доцільність спільної участі "зацікавлених сторін" у будівництві й модернізації стадіонів, спортивних споруд у рамках підготовки до проведення в Україні в 2012 році чемпіонату Європи з футболі, у Росії в 2014 році - Зимових Олімпійських Ігор. Вони привітали проведення чемпіонату світу з хокею в Білорусі в 2014 році.

Також президенти підтримали ініціативу проведення в Києві у квітні 2011 року міжнародної конференції "Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього".