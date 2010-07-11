Пам'ять жертв Голокосту вшанували в Севастополі

Пам`ять 4 тисяч 200 євреїв і кримчаків - жертв Голокосту вшанували в неділю в Севастополі, передає УНІАН.

Мітинг-реквієм, присвячений загиблим в результаті розстрілу під час гітлерівської окупації Севастополя в липні 1942 року, почався біля підніжжя пам`ятника «Жертвам Голокосту» сумною єврейською мелодією, потім головний рабин міста Беньямін ВОЛЬФ прочитав молитву.

Голова севастопольської єврейської общини Борис ГЕЛЬМАН розповів, що 68 років тому гітлерівці зігнали на міський стадіон «Чайка» євреїв і кримчаків. Було офіційно оголошено, щоб вони узяли продуктів на 3 дні і щоб у кожного була бірка з адресою і прикладеним ключем від квартири. Мовляв, їх вивезуть на якісь сільськогосподарські роботи, а потім повернуть додому. Основний день розстрілу припав на 12 липня.

В наступні дні деяких євреїв і кримчаків розшукали по притулках і розстрілювали окремо. За інформацією ГЕЛЬМАНА, були сім`ї, які відразу виявилися викресленими з життя, від немовлят до бабусь.