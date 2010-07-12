Розпочались українсько-американські навчання "Сі Бриз"

Українсько-американські навчання “Сі Бриз - 2010” розпочались у понеділок в південних регіонах України, повідомив прес-центр командування Військово-морських сил.

Маневри, тема яких - планування та проведення міжнародної антипіратської операції, пройдуть по 23 липня.

У навчаннях, окрім військовослужбовців України та США, беруть участь військовослужбовці Азербайджану, Бельгії, Німеччини, Греції, Грузії, Данії, Молдови, Польщі, Туреччини, Швеції та військовий спостерігач від Австрії.

Берегова фаза навчань пройде на військовому полігоні "Широкий лан" у Миколаївській області, де у польовому таборі будуть знаходитися український батальйон морської піхоти, а також по одному взводу від Грузії й Молдови.

Морська фаза відбудеться у північно-західній частині Чорного моря.

Багатонаціональний штаб навчань розташовано в Одесі.