Більше половини злочинів у Криму становлять крадіжки

14 тисяч 520 злочинів скоєно за півроку в Криму, з них 8 тисяч 35 становлять крадіжки, повідомила прес-служба кримської прокуратури.

«Як і загалом у країні, в автономії спостерігається зростання кількості злочинів. Основним чинником стали зміни законодавства щодо межі кримінальної відповідальності за крадіжку, яка становила 930 грн. Після змін вона знизилася до 60,5 грн., а з квітня становить 88,4 грн.», - йдеться в прес-релізі.

Через зміни в законодавстві різко збільшилася кількість порушених в Криму кримінальних справ за фактами скоєння крадіжок майна: з 2 тис. 449 до 8 тис. 35.

«Якщо не брати до уваги зростання кількості зареєстрованих крадіжок, виявиться, що інших злочинів скоєно в автономії на 13,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року», - заявила прокуратура.

За даними прес-служби, спостерігається значне зниження розбоїв (-22,3%) і пограбувань (-10,8%).

Менше в Криму цього року сталося дорожніх аварій із смертельними наслідками.

Крім того, скоротилася кількість злочинів, пов`язаних із спричиненням тілесних ушкоджень.