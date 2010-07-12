Губернатор Севастополя вважає компромісом вибори 50 на 50

Голова севастопольської державної адміністрації Валерій САРАТОВ вважає розумним компромісом вибори в місцевих радих за принципом «50 на 50».

«Це те, що сьогодні відображає реалії дня і дозволяє врахувати і інтереси населення, яке хоче чинити більший вплив на роботу депутата, і настрої політичних партій країни», - сказав чиновник на брифінгу.

Кажучи про передбачену в законі заборону брати участь в місцевих виборах блокам партій, САРАТОВ заявив: «Блоки, які створюють під вибори, якщо чесно, набридли».

«Ці разові утворення, які утворюються перед виборами, потім розвалюються і не працюють. Створення таких блоків - це не демократія, а псевдодемократія», - сказав керівник адміністрації Севастополя, якого цитує УНІАН.

Парламент України 10 липня прийняв закон про вибори депутатів Верховної ради Криму, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, внесений лідером фракції Партії регіонів Олександром ЄФРЕМОВИМ.

Місцеві вибори проводитимуться за змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою без участі блоків.