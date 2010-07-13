2 МНСника погоріли на хабарі в Криму

Правоохоронці затримали в Криму двох працівників МНС, які отримали тисячу гривень хабара за видачу підприємцю дозволу на відкриття продуктового магазину, повідомила прес-служба МВС.

"Працівники державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох посадовців одного з райвідділів ГУ МНС України в автономії, котрі вимагали та отримали тисячу гривень хабара від приватного підприємця", - йдеться в прес-релізі.

Прокуратура Сімферополя порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею "одержання хабара".