Севастополь направить Буковині 100 тис. грн. на ліквідацію підтоплення

Севастополь виділить із резервного фонду міського бюджету 100 тис. грн. Чернівецькій області на ліквідацію наслідків підтоплень. Таке рішення севастопольська міська рада ухвалила на засіданні 13 липня, передає УНІАН.

Голова постійної комісії міськради з питань бюджету депутат Сергій АНТОНЕНКОВ повідомив із трибуни, що на адресу влади Севастополя надійшов лист від голови Чернівецької обласної державної адміністрації «про те, що в області сталося стихійне лихо, внаслідок якого понад 250 тис. осіб залишилися без житла, села - без засобів комунікації, тому звернулися до всіх районів і проханням виділити кошти».

«Ми досить терміново розглянули це питання, й пропонуємо виділити кошти з резервного фонду, тобто, зменшити його на 100 тис. грн., і прописати субвенцію», - сказав він.

Депутати одностайно проголосували за проект рішення.