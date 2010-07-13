Пороми в Севастополі не ходитимуть з 2011

Пороми в Севастопольській бухті не ходитимуть з 2011 року, заявив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Ігор ЛОКТІОНОВ, передає УНІАН.

«У нас сьогодні одна з проблем у місті - треба терміново будувати до 10 катерів, тому що пороми у нас вже не працюватимуть з 1 січня 2011 року. Судноплавний реєстр закриває їх роботу», - сказав він на сесії міськради, представляючи депутатам проект «Стратегії розвитку Севастополя на 2010-2020 роки».

Як додав ЛОКТІОНОВ, «катери практично всі також на виході» (очевидно, мається на увазі, що здебільшого вичерпаний їх моторесурс).

«Сьогодні наш "Севморзавод" реально може виготовити ці катери для Севастополя на місці», - сказав він.

Довідка УНІАН. У Севастопольській бухті функціонують два пороми, збудовані ще в 1950-х роках. Пороми щодня перевозять десятки тисяч людей з Північного боку Севастополя на Південний і в зворотному напрямку.