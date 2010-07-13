Куніцин прогнозує після виборів посилення президентської вертикалі
18:00, 13 липня 2010Крым
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Рейтинг Януковича - майже 80%?
|© UNIAN
"З урахуванням дуже потужного рейтингу президента, який він продовжує утримувати, швидше за все, за підсумками місцевих виборів президентська вертикаль буде посилена на місцях, у тому числі й у Криму. Люди хочуть стабільності, президенту довіряють", - сказав КУНІЦИН на прес-конференції в Сімферополі.
Кримський постпред вважає, що рейтинг Віктора ЯНУКОВИЧА зіграє велику роль на виборах для Партії регіонів.
"За останніми опитуваннями, його рейтинг становить 78%", - заявив КУНІЦИН.
Вибори до місцевих органів влади пройдуть 31 жовтня за мажоритарно-пропорційною системою. У них не зможуть взяти участь блоки партій.
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