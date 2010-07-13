Куніцин прогнозує після виборів посилення президентської вертикалі

Постійний представник президента України в Криму Сергій КУНІЦИН прогнозує посилення президентської влади в регіонах країни після проведення місцевих виборів, призначених на кінець жовтня.

"З урахуванням дуже потужного рейтингу президента, який він продовжує утримувати, швидше за все, за підсумками місцевих виборів президентська вертикаль буде посилена на місцях, у тому числі й у Криму. Люди хочуть стабільності, президенту довіряють", - сказав КУНІЦИН на прес-конференції в Сімферополі.

Кримський постпред вважає, що рейтинг Віктора ЯНУКОВИЧА зіграє велику роль на виборах для Партії регіонів.

"За останніми опитуваннями, його рейтинг становить 78%", - заявив КУНІЦИН.

Вибори до місцевих органів влади пройдуть 31 жовтня за мажоритарно-пропорційною системою. У них не зможуть взяти участь блоки партій.