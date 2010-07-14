В Україні - розпродаж партій: від $300 тисяч до $1 мільйона

Напередодні місцевих виборів маловідомі партії виставляються на продаж за ціною від $300 тисяч до $1 мільйона, пише "Дело".

"Розпродаж" партій спровокувала заборона "молодим" партійним осередкам брати участь у виборах, прописана в новому законі про місцеві вибори.

"У тих, хто хоче взяти участь у виборах, але втратив у результаті ухвалення закону № 6601 свою регіональну структуру, немає іншого виходу, крім як формально висуватися від інших політичних сил, яким закон дозволяє брати участь у виборчій кампанії", - заявив голова Комітету виборців України Олександр Черненко .

За його словами, єдиним способом домогтися результату для молодих політичних команд стане використання регіональної мережі партій, які давно існують.

"І тут йдеться навіть не стільки про основні позапарламентські сили, скільки про місцевих авторитетних лідерів - мерів, бізнесменів, колишніх чиновників, - які планують висувати свої кандидатури і кілька останніх місяців даремно розкручували свої бренди", - сказав експерт.

Інформацію про підвищений інтерес до малих партій підтвердив голова Всеукраїнської партії "Нова сила" Юрій Збітнєв.

"Посередники, які представляли одну з популярних позапарламентських політичних сил, озвучували в своїй пропозиції суму від $500 тис. до $700 тис.", - заявив він, додавши, що розкид цін на ринку політичних партій, за його інформацією, становить від $300 тис. до $1 млн.

За даними "Дела", з трьох найбільш популярних позапарламентських політичних сил - "Сильна Україна" Сергія Тігіпка, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та "Фронт змін" Арсенія Яценюка - пошуком об`єкту поглинання займається поки тільки сила Яценюка.

Це обумовлено тим, що "Фронт змін" у зв`язку з ухваленням закону понесе найбільших втрат. Всі 680 місцевих осередків "Фронту" не зможуть брати участь у виборах.

У свою чергу "Сегодня" пише, що напередодні виборів до райрад Києва ціни на купівлю політсил зросли вдвічі.

На сайтах оголошень в інтернеті є не менше десятка пропозицій про продаж політичних партій "під ключ".

Ціни ростуть прямо на очах. Якщо ще тиждень тому вони стартували від $100 тисяч, то нині менше $200 тисяч знайти складно.

"Звичайно, ми підняли ціни. Адже новий закон про місцеві вибори передбачає, що брати участь у виборах не можуть партії молодше року. Крім того, мажоритарників повинні висувати партії. Так що охочим потрапити на вибори - саме час купувати! До нас на день осіб п`ять звертається, беруть як гарячі пиріжки", - сказав "торговець" Ярослав.

Він працює посередником і може запропонувати партію на будь-який смак: "Хочете трирічку? Прекрасна партія, 100 тисяч членів, абсолютно готова до виборів. Коштує $250 тисяч. Якщо дорого, можу запропонувати партію на 50 тисяч осіб, їй у жовтні буде рівно рік. Усього $190 тисяч".

Його колега Ірина запропонувала знижку. "Якщо берете зараз, ми поступимося тисяч 10 плюс безкоштовно організуємо перейменування. Хоч у партію придурків, хоч на вашу честь - немає проблем. Але передплата в 30% обов`язкова", - сказала Ірина.

Українська правда