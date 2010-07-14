"Мумій Троль" дав концерт на бойовому кораблі в Севастополі

Гурт "Мумій Троль" дала концерт для севастопольських моряків прямо на бойовому кораблі "Керч". Місце обране не випадково, для Іллі Лагутенко і флот, і Севастополь пов`язані з особистими спогадами. Він служив на військово-морській базі, а в цьому місті живуть родичі співака.

За рік музиканти відіграють у всіх містах, де є бази морського флоту Росії. Причому виступати будуть двічі, окремо на військових базах і концертних майданчиках.

З перших альбомів у творчості "Мумій Тролів" просліджувалася морська тематика. А лідер групи Ілля Лагутенко завжди із задоволенням згадує свою службу у Владивостоку. Там і планується завершення військово-морського туру в день ВМФ, повідомляє телеканал "Росія 24".