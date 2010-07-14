"Мумій Троль" дав концерт на бойовому кораблі в Севастополі
15:55, 14 липня 2010Крым
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Місце обране не випадково
|© UNIAN / Ілля Лагутенко
За рік музиканти відіграють у всіх містах, де є бази морського флоту Росії. Причому виступати будуть двічі, окремо на військових базах і концертних майданчиках.
З перших альбомів у творчості "Мумій Тролів" просліджувалася морська тематика. А лідер групи Ілля Лагутенко завжди із задоволенням згадує свою службу у Владивостоку. Там і планується завершення військово-морського туру в день ВМФ, повідомляє телеканал "Росія 24".
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