Суд визнав: гаражам на газопроводі не місце

Вищий адміністративний суд України скасував рішення судів, які зобов`язували республіканський комітет з охорони культурної спадщини узгодити виділення землі під теплицю в районі Гурзуфського моста (Велика Ялта), оскільки ділянка входить до зони ландшафту, що охороняється, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Касаційна інстанція підтвердила доводи про правомірність висновку рескому про неможливість відведення земельної ділянки і відмовила претендентам на особливо цінні землі в задоволенні їх вимог», - йдеться у прес-релізі.

Тим часом, Севастопольський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, який відхилив позов компанії «Кримгаз» щодо близько трьох десятків гаражів, які побудовані в Сімферополі на землях трубопровідного транспорту.

Суд визнав, що гаражі побудовані з порушенням законодавства, а їх знаходження біля газопроводу середнього тиску є небезпечним.