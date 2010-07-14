Севастопольські мільйонери заробляють свій дохід за кордоном

12 жителів Севастополя заробили понад 1 млн. грн. у 2009 році, повідомила податкова служба міста.

У цілому ці громадяни задекларували доходів на суму 17,7 млн. грн., сплата ними податків становила майже 1,8 млн. грн.

Переважна частина цих доходів була отримана за кордоном, решта - інвестиційні доходи і доходи від продажу нерухомості.

Всього за час, відведений для декларування доходів, про свій майновий стан у податкову службу заявили понад 4,5 тис. севастопольців.

Таким чином, у 2010 році було подано на 525 декларацій більше, ніж за підсумками попередньої кампанії декларування. Фахівці пов`язують цю тенденцію, зокрема, зі зростанням податкової культури населення.

Правом на податковий кредит скористалися 1136 осіб.

Загальна сума доходів, зазначених у деклараціях, - 100,6 млн. грн., а нарахування податків становлять майже 6 млн. грн.