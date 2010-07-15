Суд визнав незаконною приватизацію акваторії Керченської протоки

Господарський суд Криму визнав нечинним рішення виконкому Керченської міської ради та свідоцтво про право власності, на підставі яких за суднобудівним заводом «Залив» визнано право власності на морську акваторію, повідомила прес-служба генеральної прокуратури України.

Таким чином суд задовольнив позов кримського наглядового відомства.

Підтверджено, що гідротехнічні споруди вартістю 9,9 млн. грн. - набережні та канал з акваторією - відчужено у порушення вимог закону про приватизацію державного майна і водного кодексу України, йдеться в повідомленні.

Такі об`єкти можуть надаватися тільки в користування.