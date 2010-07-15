У скільки обійдуться українцям канікули нардепів

Літні депутатські канікули обійдуться платникам податків у 17 млн. грн.: 450 парламентаріїв отримали по 38 тис. грн. відпускних, пише "Комсомольская правда в Украине".

При цьому, зазначає видання, за підсумками шостої сесії Верховної Ради України, 174 депутати не подали жодного законопроекту.

Зокрема, під час минулої сесії жодного законопроекту не підготували 85 членів Партії регіонів. Також із лютого по липень 2010 року 52 депутати від БЮТ також не написали жодного закону. У НУ-НС 25 депутатів не скористалися правом законодавчої ініціативи, в Блоці Литвина - 7, а в Компартії - 5 депутатів. Але загалом під час шостої сесії депутати більше підготували законопроектів, ніж на п`ятій: 1223 проти 827.

Нагадаємо, минулої суботи, 10 липня, ВР закрила свою шосту сесію. Сьома чергова сесія відкриється 7 вересня. В період шостої сесії, яка тривала з 2 лютого по 10 липня, парламентарії прийняли 135 законів.