Z-Games вперше пройдуть на КаZантипі

Міжнародні змагання з екстремальних видів спорту Z-Games вперше відбудуться наприкінці липня на західному узбережжі Криму, у селі Поповка недалеко від Євпаторії, де з початку 2000-х років щороку влітку проходить музичний проект «КаZантип».

«26-31 липня на "КаZантипі" пройде найбільший в Україні і СНД спортивно-музичний фестиваль. Ми об`єднуємо змагання і молодіжний курорт», - сказав представник спорткомітету проекту Максим КАРПІЙ на прес-конференції в Сімферополі.

У програмі - змагання з вейкбордінгу, кайту, аквабайків, дертджампінгу, скімбордінгу, фрісбі, брейк-дансу.

На Z-Games приїдуть спортсмени з країн СНД, а також з Німеччини, Італії, Балканського півострова. Професійні райдери проведуть майстер-класи для спортсменів-новачків. Для гостей Z-Games підготовлені конкурси і розваги.

«Програма буде дуже насиченою. Цей новий для нас захід пройде на вищому рівні і в найближчі кілька років переросте на масштабну подію, на яку приїжджатимуть люди з Європи, з Штатів», - сказав КАРПІЙ.

Призовий фонд Z-Games становить 200 тис. грн. Крім того, спонсори нададуть цінні призи на 50-60 тис. грн.

Вхід для глядачів на весь тиждень спортивної частини програми становить 150 грн., для учасників змагань - безкоштовно.

Організатори сподіваються, що Z-Games відвідають близько 10 тисяч осіб.

«КаZантип» відбудеться у Криму у 18-й раз. Він стартує в серпні.

«Танці офіційно починаються з 6 серпня і пройдуть до 21-го. Ми плануємо, що проект протягом місяця відвідають близько 20 тисяч осіб. Йдеться про кількість очікуваних унікальних відвідин - сюди входять не тільки платні візи, а й наші спортсмени, «жовті чемодани», друзі, яких ми запрошуємо у величезній кількості», - сказав керівник оргкомітету проекту Микола КАРПОВ.

Він не назвав вартість мультивізи у 2010 році. Вона надає необмежений доступ на територію «оранжевої республіки» протягом періоду її проведення.

«Чесно, я не знаю. Ми завжди плануємо вартість візи перед відкриттям. Вона складається з собівартості проекту і прогнозованого відвідування - так, щоб ми змогли хоча б вийти на пороги рентабельності», - сказав керівник оргкомітету.

Жовтий чемодан, зроблений за правилами республіки, залишається одним з її символів і за умови завчасної реєстрації дає право безкоштовного входу на «КаZантип».

«КаZантип» народився 18 років тому у північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу. Його супроводжувала музика.

На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, до Поповки.