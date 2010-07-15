Інформація про холеру в Ялті - качка

Інформація про випадки захворювання на холеру в Ялті не відповідає дійсності, заявляє мерія курортного міста.

”Жодного випадку зараження на холеру на території Великої Ялти не зареєстровано. Це підтверджують перевірки, проведені протягом декількох останніх днів комісіями МОЗ України і МОЗ Криму”, - йдеться в заяві першого віце-мера Ялти Геннадія ДОБКІНА й начальника української протичумної станції Олександра ХАЙТОВИЧА.

Чутки могли виникнути через рекомендації відпочиваючим протягом останнього тижня утриматися від купання в морі.

”Це пов`язано з тим, що в Ялті стоїть спекотна погода, але регулярно йдуть зливові дощі. Таке поєднання може викликати невідповідність морської води санітарним нормам”, - заявили ДОБКІН і ХАЙТОВИЧ.

За даними мерії, повністю закритим для купання в Ялті була й залишається ділянка берега на набережній у районі причалу №9.

”Ділянка ніколи не була пляжем, тому купання в цьому місці заборонено”, - зазначили в прес-службі.

У мерії припускають, що чутки про холеру є ”спробою зірвати ”високий” курортний сезон” в Ялті.