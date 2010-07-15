Вода й тепло подорожчають до 25%

Тарифи на теплопостачання й гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв`язку зі зростанням ціни на газ для підприємств теплокомуненерго на 50% із 1 серпня, повідомив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ, передає УНІАН.

«За нашими розрахунками, ціна на тепло й на воду підніметься від 20 до 25%», - сказав він.

У собівартості тепла й води газ становить у середньому 53%, пояснив ХІВРИЧ.

За прогнозними розрахунками міністерства, середній тариф на опалення збільшиться на 73 коп. за 1 кв. м опалюваної площі, на гаряче водопостачання - на 3,82 грн. за 1 куб. м води, на газ, використовуваний на комунально-побутові потреби населення, - на 26,6 коп. за 1 куб. м газу.

ХІВРИЧ припускає, що рівень оплати ЖКП населенням знизиться лише в перші два місяці після підвищення, а через три місяці повернеться до попереднього значення, яке було до підвищення тарифів.

«Ми сподіваємося на допомогу держави. Ми сподіваємося на те, що люди порахують свої платежі, свої доходи й підуть до соцзабезу, щоб оформити субсидії, й ці субсидії підуть як оплата за комунальні послуги», - сказав він.

ХІВРИЧ заявив, що неплатникам не відключатимуть тепло й гарячу воду, оскільки технічна можливість для цього не передбачена.

Тарифи на теплопостачання й водопостачання до кінця цього року більше підвищуватися не будуть, вважає міністр.

Як повідомляв УНІАН, граничний рівень ціни на природний газ для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення, з 1 серпня зросте на 50% - з 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифів на транспортування й розподіл газу).

Відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання й наявністю або відсутністю в абонента лічильника, з 1 серпня зростуть на 50%.