Діти з 55 країн приїдуть на фестиваль до «Артеку»

IX міжнародний дитячий фестиваль «Змінимо світ на краще!», у рамках якого пройде перша сесія генеральної асамблеї всесвітньої дитячої ліги націй, відбудеться в «Артеку» в Криму з 21 липня по 1 серпня.

На фестиваль, який спрямований на розвиток і зміцнення дружніх відносин між країнами і формування у дітей культури міжнаціонального спілкування, приїдуть делегації з 55 країн, повідомила прес-служба міжнародного дитячого центру.

Для участі в асамблеї запрошені лідери громадських організацій, представники дитячих парламентів, шкільного самоврядування, юні журналісти, волонтери з усіх континентів.

«Юні парламентарії обговорять шляхи забезпечення рівних прав і можливостей для дітей, проблеми екологічної безпеки планети, наслідки і можливості технічного прогресу у збереженні природи на Землі, моделі міст майбутнього, пошук комфортних умов життєдіяльності людини», - йдеться у прес-релізі.

У рамках фестивалю відбудеться День миру, діти-парламентарії зустрінуться з представниками дипломатичних місій в Україні.

У культурній програмі - концерти, конкурси, театральні постановки, творчі майстерні.

Організатори форуму - благодійний фонд «Надії і добра» і «Артек». Проект проводиться за підтримки українських міністерств у справах сім`ї, молоді та спорту і закордонних справ.