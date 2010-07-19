Зірки джазу зберуться в Коктебелі

ІІ міжнародний фестиваль джазу Live in Blue Bay відбудеться 3-5 вересня у Коктебелі, для участі в ньому надійшло близько 70 заявок.

Серед музикантів будуть як імениті, такі, наприклад, як гітарист-віртуоз Енвер ІЗМАЙЛОВ, вокалістка Сінтія СКОТТ, джазовий піаніст Володимир СОЛЯНІК, так і не дуже відомі.

Очікується, що цього року перед фестивалем відбудеться відбірковий конкурс молодих виконавців, лауреати якого одержать право виступити на відкритті Live in Blue Bay.

Фестивальна програма остаточно ще не сформована, але відомо, що крім концертів, планується проведення виставки авангардного живопису. Крім того, обговорюється питання супроводу музичного фестивалю винним. Планується також виставка вітчизняних майстрів виробництва електрогітар.

Як і торік, вхід для публіки на майданчики фестивалю буде вільним.