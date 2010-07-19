13 країн ЄС працюють над Кримом

Європейський Союз згодний з пропозицією президента України Віктора ЯНУКОВИЧА розглядати співробітництво в кримському регіоні як пілотний проект програми «Східне партнерство», заявив голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

ТЕЙШЕЙРА повідомив, що до реалізації кримського проекту залучені 13 країн ЄС.

Сторони обговорили шляхи реалізації ініціативи, яка передбачатиме розвиток соціальної інфраструктури та модернізацію туристичної галузі Криму.

Крім того, проект має підвищити інвестиційну привабливість Севастополя і залучити прямі іноземні інвестиції в інфраструктуру міста.

ЯНУКОВИЧ 9 липня під час зустрічі з президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ повідомив про реалізацію пілотного проекту розвитку Криму у рамках розширення співпраці програми ЄС «Східне партнерство».