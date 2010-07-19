Лужков наполягає: Севастополь має бути повернутий Росії

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що не змінив свою думку про статус Севастополя.

«Я свої заяви щодо Севастополя зробив осмислено й обгрунтовано - ніяких змін моєї позиції щодо статусу Севастополя немає й не буде», - сказав ЛУЖКОВ на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

ЛУЖКОВ у травні 2008 року заявив, що Севастополь має бути повернено Росії.

СБУ 12 травня 2008 року прийняла рішення про заборону в`їзду ЛУЖКОВУ в Україну.

ЗМІ у червні цього року повідомили, що ЛУЖКОВУ дозволено в`їзд на територію України, про що в телефонній розмові московському градоначальнику повідомив президент Віктор ЯНУКОВИЧ.